Prečo som sa tak rozhodol

Milí priatelia, nepriatelia, známi i neznámi.

Prečo som sa rozhodol kandidovať a prečo práve OĽANO? Určite ste si všimli, že kandidujem do NR SR. Rozhodol som sa, slobodne po dlhej úvahe a modlitbách.

Ďakujem za prejavenú dôveru a aj za slušné číslo 43.

Za posledné roky som sa dosť angažoval v Nitre a chcel som riešiť problémy väčšinou som však narazil na nevôľu či neochotu. Málo statočných ľudí chcelo riešiť problémy. Týka sa to najmä oblastí školstva, hazardu či normálnych bežných záležitostí, ktoré rieši každý občan. A práve to bol jeden z mnohých podnetov, aby som to skúsil.

Chcem Vaše problémy riešiť a nebojím sa novej výzvy.

Pýtate sa prečo OĽANO? Je to podľa mňa jediné hnutie, ktoré má na kandidátke naozaj obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti. Keď myslím nezávislé osobnosti tak myslím aj na nezávislých odborníkov. Aktuálna kandidátka ich má veľké množstvo z rôznych oblastí. Je tam tiež mnoho sklamaných katolíkov, ktorí zápas o kresťanské hodnoty v spoločnosti myslia úprimne. Nikdy som nebol straník a ani nie som.

A práve preto si myslím, že toto hnutie vytvára platformu pre nestranícke angažovanie sa v správe vecí verejných. Chcem prispieť pripomenutiu významu používania zdravého sedliackeho rozumu v politike, ktorý musí ísť ruka v ruke s odbornosťou.

Politici totiž zabúdajú na občanov a na ich problémy.

Mňa ako občana nezaujíma kto s kým má problém.

Zaujíma ma iba výsledok.

Budem sa mať na Slovensku lepšie?

Bude ma mať kto ošetriť?

Budú moje deti naozaj vzdelané.

Budem môcť nahlas povedať svoj názor?

Budem … ?



Tých otázok máme všetci veľa tento článok všetky neobsiahne. Spoločné dobro je cieľom môjho dlhodobého snaženia.

A ako vnímam predsedu Igora Matoviča?

Možno som niekedy troška alergický na jeho razantné prejavy, ale pokladám ho za statočného chlapa, ktorý ako jeden z mála a možno i jediný z aktívnych politikov dlhodobo nebojácne, bez ohľadu na vysoké riziko, poukazuje na bolestivé problémy v našej spoločnosti.

Má svoju predstavu a ide si za svojím cieľom. Nepotrebuje sa spájať s kade kým a podpisovať nezmyselné memorandá. Spája sa iba s tými, ktorí sú hodnotovo podobní. Vždy som bol za spájanie síl pre istú dobrú vec. OĽANO nie je spojením dvoch, ale hneď štyroch strán a zároveň miesto pre nestranícku politiku.

Isté české porekadlo hovorí: "ve dvou se to táhne líp". Verím, že voľby 2020 budú toho potvrdením a toto spojenie prinesie veľmi dobrý volebný výsledok.

Obyčajní ľudia volia obyčajného človeka Martina Čepčeka 43.